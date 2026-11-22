En un comunicado, la coordinadora residente y humanitaria de la ONU para Sudán, Clementine Nkweta-Salami, aseguró que "el domingo por la mañana la capital sudanesa fue objeto de un ataque con drones que dañó una instalación de la ONU donde, en ese momento, se encontraba personal de la organización".

"El lugar está situado en una zona residencial civil", añadió, subrayando que "los civiles no son "objetivos legítimos" en una guerra y afirmó que poner en peligro la vida del personal de la ONU resulta "inaceptable".

Asimismo, destacó que el personal humanitario de la ONU se encuentra en Sudán para "brindar asistencia a la población" en todo el país, insistiendo en que el derecho internacional humanitario garantiza la protección de los trabajadores humanitarios, así como de las instalaciones y bienes utilizados en las operaciones de socorro.

Nkweta-Salami advirtió de que los ataques con drones en todo Sudán están causando víctimas civiles y agravando el sufrimiento humanitario a gran escala.

Anteriormente, testigos presenciales relataron a EFE que las defensas antiaéreas del Ejército sudanés interceptaron un ataque con drones dirigido contra Jartum, sobre todo en los barrios de Burri, Al Riyad y Arkweit -barrios ubicados en este y sureste del centro de la ciudad-.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuentes de seguridad indicaron además a EFE que las defensas antiaéreas del Ejército interceptaron y derribaron drones pertenecientes a los paramilitares en varias zonas de Jartum.

En los ataques de esta mañana contra el estado de Jartum, al menos cuatro personas murieron, entre ellas un menor de 10 años, indicaron fuentes médicas.

Las autoridades sudanesas y diversas organizaciones de derechos humanos acusan a las Fuerzas de Apoyo Rápido de atacar instalaciones civiles mediante el uso de drones.

El pasado martes, las Naciones Unidas anunciaron que, entre principios de este año y finales de octubre, más de 1.630 civiles habían muerto en Sudán a causa de ataques con drones.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.