Saberi era uno de los cantantes más populares de Afganistán durante las décadas de 1980 y 1990 y seguía contando con un gran número de seguidores entre los afganos.

El director de la Asociación Afgana en Taskent, Nematullah Rahmani, confirmó el fallecimiento de Saberi, de acuerdo con miembros de la comunidad cultural afgana en Uzbekistán. Al parecer, encontraron el cuerpo del cantante cuando visitaron su domicilio el sábado. Saberi padecía presuntamente una enfermedad cardíaca desde hacía algún tiempo.

Numerosos destacados cantantes y figuras culturales afganas expresaron su pesar por su muerte, describiéndolo como una figura inolvidable en la historia musical del país.

Saberi fue miembro del grupo musical Baran, liderado por el reconocido cantante afgano Farhad Darya.

Darya rindió homenaje a su antiguo compañero en una publicación en redes sociales, en la que escribió, "mis lágrimas son como gotas de lluvia. Waheed... Las palabras se han acabado. Solo queda Waheed".

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El reconocido poeta, novelista, historiador y periodista afgano Abdul Bari Jahani también expresó su pesar por la muerte de Saberi, describiéndolo como un artista querido con una hermosa voz y un profundo amor por su patria.

Jahani también vinculó la muerte del cantante en el exilio con las restricciones impuestas a la música y las actividades artísticas en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021.

"Su muerte llega en un momento en que el régimen talibán ha declarado su hostilidad hacia el arte, en particular hacia la música. Debido a esta hostilidad, nuestros queridos artistas han estado vagando por países extranjeros", escribió Jahani.

"El fallecido Waheed Saberi estaba entre esos artistas que sufren y que se llevaron a la tumba su sueño de regresar a su patria y vivir en su tierra ancestral", añadió.

Desde su regreso al poder en agosto de 2021, el Gobierno talibán ha impuesto amplias restricciones a la música y a las actividades artísticas en Afganistán, obligando a muchos músicos e intérpretes a abandonar el país o dejar sus profesiones.