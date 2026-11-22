"El Ejército (israelí) sabe perfectamente quién está detrás de estos actos despreciables; sin embargo, permite que los terroristas sigan actuando sin trabas, sin ser detenidos y sin enfrentarse a la justicia", dijo Yusef Yabarín, líder de la Lista Conjunta, coalición de partidos predominantemente árabes y de izquierda, que incluye también a sectores judíos.

Yabarín añadió, en una publicación en X, que se trata de "terrorismo" que ha convertido la violencia contra los palestinos en "rutina".

Según la agencia oficial palestina Wafa, los colonos incendiaron anoche al menos siete vehículos y escribieron grafitis racistas en la aldea palestina de Kafr Malik, y otros tres más en la aldea de Deir Abu Mashal, ambas próximas a Ramala.

En el pueblo de Deir Sudan, también al norte de Ramala, los colonos quemaron otros dos vehículos, ascendiendo el total a 12.

Yabarín dijo que estos ataques constituyen "el brazo militar" del partido Poder Judío de Itamar Ben Gvir, ministro en funciones al frente de Seguridad Nacional y partidario de las torturas y los ataques violentos contra los palestinos.

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Por su parte, el número dos por la coalición árabe islamista Raam, Yoav Segalovitz, aseguró que "la responsabilidad de poner fin a este fenómeno recae en el gobierno" e urgió a la Policía de Israel, el Shin Bet y el Ejército a llevar a los autores ante la justicia.

"Cuando los cargos electos respaldan a los extremistas y avivan las llamas del odio, la violencia sobre el terreno no hace más que intensificarse", añadió Segalovitz.

Estas dos coaliciones, que representan a la comunidad de ciudadanos palestinos de Israel, consiguieron un récord de 19 escaños en las elecciones del 27 de octubre, con lo que podrían ser clave para apoyar a un posible nuevo Gobierno opositor a Benjamín Netanyahu.

Por su parte, el líder de Los Demócratas, Yair Golán, fue más allá y aseguró en otro comunicado que Judea y Samaria (término oficial israelí para referirse a Cisjordania ocupada) se encuentra "al borde de una explosión" y que podría avecinarse una "tercera intifada" (levantamiento, en árabe).

"Quien desee evitar una tercera intifada debe reemplazar al actual Gobierno, que está permitiendo el terrorismo judío y descuidando la seguridad", dijo Golán en X, que culpó también a estos ataques de un aislamiento internacional "sin precedentes".

"En el Gobierno que formaremos, habrá tolerancia cero ante cualquier tipo de terrorismo, ya sea palestino o judío. Restableceremos las detenciones administrativas y actuaremos con determinación", añadió el líder de esta formación de centro izquierda.

En enero de 2025, el ministro de Defensa Israel Katz puso fin al uso de la detención administrativa —mantener a sospechosos bajo custodia sin cargos formales ni juicio— contra israelíes judíos y colonos de Cisjordania, pero la mantuvo como medida punitiva contra los palestinos.

Entre enero y agosto de 2026, se repitieron más de 1.600 ataques de colonos con víctimas humanas o daños materiales, según datos de la ONU. El pasado 16 de noviembre, la palestina Fida Salem Hajjaj Fuheidat, de 72 años, fue asesinada por el disparo en la cabeza de un colono en la ciudad de Jericó, después de que días antes familias de colonos ocuparan allí ocho viviendas palestinas.