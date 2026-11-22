En declaraciones tras el cierre sin consenso del llamado "Pacto de Antalya", Kurum defendió que la Presidencia turca -que compartió esta COP31 con Australia- trabajó desde el primer día con "un enfoque orientado a los resultados y centrado en la implementación", y aseguró que no se iniciará la redacción de un nuevo documento, sino que se ejecutarán las decisiones ya existentes en el marco de la ONU.

"No se debe romper la esperanza de las personas que esperan realmente buenas noticias del mundo por quedarse estancados en una sola palabra o en una expresión", afirmó el ministro turco, quien lamentó que algunas delegaciones, sin nombrarlas, hayan llevado a las salas de negociación "otros temas que no tienen nada que ver con el clima".

Kurum advirtió de que un sistema basado en celebrar reuniones sin tomar decisiones "no beneficia a nadie" e insistió en que volver a replantear todo el proceso negociador en esta cumbre es contraproducente.

Sus palabras llegaron después de que la Unión Europea, encabezada por el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, y el ministro irlandés Darragh O'Brien, rechazara formalmente el borrador final al considerar que "no responde a la realidad de la crisis climática" por omitir la referencia explícita a la transición para abandonar los combustibles fósiles, así como dar un peso desproporcionado a la captura y almacenamiento de carbono.

Por su parte, el ministro australiano de Cambio Climático y presidente de las negociaciones de la COP31, Chris Bowen, reconoció su decepción por la falta de consenso, aunque sostuvo que el texto incluía una referencia al Consenso de Emiratos Árabes Unidos -donde se acordó por primera vez dicha transición- con el fin de intentar evitar el veto de algunos países, como el de los productores de hidrocarburos.