"Estaré encantado de recibir al presidente de Bolivia en Israel, así como de ser yo el visitante. Vuestra visita es histórica, viniendo después de tantos años. Podemos cooperar en todos los campos: clima, seguridad, salud, ciencia, espacio y agricultura", afirmó Herzog en el encuentro con la delegación en su residencia en Jerusalén.

La delegación boliviana estuvo encabezada por el presidente del Senado, Diego Ávila Navajas; y por el presidente de la Cámara de Diputados, Julio Castro.

"Bolivia tiene un lugar especial en la historia del pueblo judío Durante generaciones, muchos judíos han encontrado su camino hasta vosotros. Hoy hay allí una pequeña comunidad, y desde aquí quiero decir a la comunidad judía de Bolivia lo mucho que los queremos", afirmó.

En su discurso, Herzog defendió Israel como un país "que busca la paz" con sus vecinos palestinos, el Líbano o Siria, así como lograr una normalización de relaciones con Arabia Saudí. "Pero, para hacerlo, primero debemos combatir al terrorismo", dijo.

Israel ocupa militarmente territorios tanto en los enclaves palestinos de Gaza y Cisjordania (así como Jerusalén Este), además de en el sur del Líbano y de Siria.

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Ávila, por su parte, agradeció en nombre del Parlamento boliviano la oportunidad de visitar a Herzog.

"Estamos profundamente conmovidos por la perspectiva de construir relaciones con Israel y conocer a miembros de la Knéset (el Parlamento israelí)", dijo.

"Queremos que el mundo venga a Bolivia y queremos alcanzar al mundo. Bolivia es un hogar abierto para todos y nos encantaría darte la bienvenida en nuestro hogar", concluyó.

En diciembre de 2025, el Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, restableció las relaciones diplomáticas con Israel, interrumpidas en 2023 a raíz de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

El anterior Gobierno de Luis Arce (2020-2025), del Movimiento al Socialismo (MAS), rompió relaciones con Israel en octubre de 2023 al considerar "agresiva y desproporcionada" la ofensiva militar contra Gaza, que continúa causando muertos a diario y suma hasta hoy más de 74.700 víctimas mortales palestinas.