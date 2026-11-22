Con miedo en la mirada, Kelvin Dávila, migrante procedente de Honduras, explica a EFE que quienes aceptan las ofertas laborales lo hacen para obtener refugio inmediato y evitar los peligros que implica recorrer los casi 3.000 kilómetros que separan Tapachula de la frontera con Estados Unidos.

"Es por el trabajo humanitario, por el albergue y el pago. Además, con esto nos evitamos seguir caminando hasta Monterrey (norte). Muchos siguen, sin embargo, el grupo con el que veníamos no es suficiente", relata Dávila, quien trabajaba en el sector de la construcción en su país.

"Sé que pasar los retenes no es tan fácil. Ahora hemos cruzado tres y no sabemos cuántos más nos encontraremos adelante", continúa Dávila, quien se muestra convencido de trabajar en México y descarta la posibilidad de migrar hacia Estados Unidos.

En la caravana, algunos migrantes que comparten la postura de Dávila han desistido de continuar su tránsito y aceptado los empleos temporales, mientras que otros rechazan la propuesta laboral, ofrecida también por la Secretaría de la Frontera Sur y la Secretaría de Movilidad Humana de Tapachula, y mantienen su decisión de reanudar la marcha el lunes a las 17:00 hora local (23:00 GMT).

El subsecretario de Movilidad Humana de Tapachula, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, explica a EFE que el objetivo principal del programa es brindar protección a las familias, especialmente a mujeres y niños, ante los peligros que enfrentan durante su tránsito por carretera.

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Castillejos Argüello asegura que los programas buscan ofrecer todos los "beneficios" a las personas migrantes, "independientemente del estatus migratorio que tengan", en referencia a los trámites que pueden realizar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

"Queremos ofrecerles beneficios para que no continúen caminando en las caravanas y, sobre todo, para evitar que sigan avanzando niños y niñas", subraya.

Señala también que las actividades laborales consisten en realizar diversas acciones de rescate de espacios públicos, así como trabajo comunitario repartido en una jornada de cinco horas de lunes a viernes.

Según las autoridades estatales, las personas migrantes recibirán el apoyo económico de forma semanal y obtendrán una condición de estancia temporal a través del Instituto Nacional de Migración (INM), siempre y cuando permanezcan en el programa.

Con esta oportunidad, el migrante hondureño Óscar Hernández considera que podrán evitar "lo malo" que ocurre durante el camino.

"La mayoría va a trabajar aquí, suena bien y ojalá sea verdad, porque algunos nos están diciendo que nos van a mandar para abajo (hacia Centroamérica)", advirtió.

Desde la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, Trump ha endurecido sus amenazas contra la migración, una postura que reforzó con el nombramiento de Stephen Miller, arquitecto de la actual política migratoria restrictiva de EE.UU., como su nuevo jefe de Gabinete.

Días después de las elecciones, el mandatario estadounidense también amenazó con duplicar los aranceles a México si el país no detiene las "enormes caravanas" de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos.