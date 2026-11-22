El sismo se produjo este sábado a las 18:45 hora local (10:45 GMT) en las inmediaciones de la ciudad de Delingha, en la prefectura autónoma mongola y tibetana de Haixi, a una profundidad de diez kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China.

El epicentro se situó a unos 70 kilómetros de Delingha, en las coordenadas 37,14 grados de latitud norte y 96,62 grados de longitud este.

Tras el temblor, los equipos de bomberos y rescate llegaron a la zona del epicentro y realizaron inspecciones en las localidades cercanas, sin recibir avisos de víctimas mortales, heridos o edificios derrumbados, ni detectar grietas en el terreno.

Las autoridades provinciales activaron los protocolos de emergencia y movilizaron inicialmente un vehículo con cuatro efectivos para reconocer el epicentro.

Asimismo, mantuvieron preparados para una eventual intervención a otros 265 efectivos, 85 vehículos, seis perros de rescate y unos 13.000 equipos y materiales de emergencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La prefectura de Haixi ha registrado varios terremotos en los últimos meses, entre ellos uno de magnitud 5,6 el pasado 19 de agosto, seguido al día siguiente por otro de 4,8, sin que se comunicaran víctimas ni daños.

La misma zona había sufrido el 16 de junio un sismo de magnitud 6,3 que dejó un fallecido y ocho heridos, además de unas 3.000 personas alojadas temporalmente en puntos habilitados para los afectados.

Más recientemente, el pasado 22 de octubre, un terremoto de magnitud 7 sacudió la región china del Tíbet, dejando al menos 16 muertos, 76 heridos y más de 12.000 evacuados, además de provocar daños en centenares de viviendas.

El oeste de China, donde se encuentran Xinjiang, el Tíbet y Qinghai, registra frecuentes terremotos debido a su proximidad a la zona de fricción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India, aunque muchos no causan daños de importancia por la baja densidad de población en amplias áreas de la región.