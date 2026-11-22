Los hechos ocurrieron hacia las 11.00 hora local (10.00 GMT) del pasado viernes cuando la embarcación se encontraba a la altura de la zona de Ijaw Sur y viajaba entre las localidades de Ayama y Ukubie con motivo de un funeral.

"Hasta el momento, hemos recuperado 24 cuerpos tras el desafortunado incidente. El número de rescatados se mantiene en 24", declaró a EFE por teléfono Mango Ezekiel, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA, en inglés) nigeriana.

"Cuando el gobernador (de Bayelsa), Duoye Diri, visitó en la tarde de ayer el lugar de los hechos, se habían recuperado 23 cuerpos. Más tarde, los equipos de rescate encontraron otro, elevando la cifra a 24", precisó.

Ezekiel afirmó que "los trabajos de rescate continúan" y que es posible que se recuperen más cuerpos "dado que decenas de personas viajaban en la embarcación antes del suceso".

Por su lado, el portavoz de la Policía de Bayelsa, Musa Mohammed, confirmó en declaraciones a EFE que "las operaciones de búsqueda y rescate continúan" y que proporcionarán más información en cuanto la tengan.

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"He ordenado una investigación inmediata sobre las circunstancias que condujeron a este trágico suceso, con el fin de garantizar que todos los responsables respondan ante la ley", señaló el gobernador Diri en un comunicado en la red social Facebook tras su visita el sábado.

El viernes, la Policía reportó inicialmente el hallazgo de cuatro cuerpos, entre los que se encontraban dos niños.

Las fuerzas de seguridad indicaron entonces en un comunicado que la embarcación sufrió "un problema mecánico" y que aunque "algunos pasajeros instaron al patrón del barco a dirigirse hacia la orilla )...) este se negó y continuó navegando hasta que la embarcación acabó volcando en el cruce de los ríos Oweikorogha y Otuan".

Según la Policía, el conductor del barco está fugado y el responsable de la embarcación se encuentra bajo custodia policial.

Medios locales señalaron que el navío habría ido cargado con unas 300 personas, si bien EFE no pudo comprobar esa cifra de manera independiente.

Los accidentes de barcas y transbordadores son frecuentes en Nigeria, especialmente en las zonas rurales, y suelen atribuirse al hacinamiento de pasajeros, el mantenimiento deficiente de las embarcaciones y el incumplimiento de las normas de navegación.