Lagos, 22 nov (EFE).- El número de muertos en un naufragio fluvial ocurrido en el sur de Nigeria, en el estado de Bayelsa, subió de 24 a 29, tras el hallazgo de nuevos cuerpos, confirmaron este domingo las autoridades.

Los hechos ocurrieron hacia las 11.00 hora local (10.00 GMT) del pasado viernes cuando la embarcación se encontraba a la altura de la zona de Ijaw Sur y viajaba entre las localidades de Ayama y Ukubie con motivo de un funeral.

Durante una visita a Bayelsa del vicepresidente nigeriano, Kashim Shettima, el gobernador del estado, Duoye Diri, cifró en 29 los muertos y en cincuenta los supervivientes que están recibiendo atención médica, según recogen medios locales.

Shettima, por su lado, anunció una ayuda del presidente, Bola Ahmed Tinubu, para las familias de las víctimas por valor de 250 millones de nairas (más de 164.000 euros).

Por su lado, el portavoz de la Policía de Bayelsa, Musa Mohammed, confirmó también en declaraciones a EFE que "las operaciones de búsqueda y rescate continúan" y que proporcionarán más información en cuanto la tengan.

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"He ordenado una investigación inmediata sobre las circunstancias que condujeron a este trágico suceso, con el fin de garantizar que todos los responsables respondan ante la ley", señaló el gobernador Diri en un comunicado en la red social Facebook el sábado.

El viernes, la Policía reportó inicialmente el hallazgo de cuatro cuerpos, entre los que se encontraban dos niños.

Las fuerzas de seguridad indicaron entonces en un comunicado que la embarcación sufrió "un problema mecánico" y que aunque "algunos pasajeros instaron al patrón del barco a dirigirse hacia la orilla )...) este se negó y continuó navegando hasta que la embarcación acabó volcando en el cruce de los ríos Oweikorogha y Otuan".

Según la Policía, el conductor del barco está fugado y el responsable de la embarcación se encuentra bajo custodia policial.

Medios locales señalaron que el navío habría ido cargado con unas 300 personas, si bien EFE no pudo comprobar esa cifra de manera independiente.

Los accidentes de barcas y transbordadores son frecuentes en Nigeria, especialmente en las zonas rurales, y suelen atribuirse al hacinamiento de pasajeros, el mantenimiento deficiente de las embarcaciones y el incumplimiento de las normas de navegación.