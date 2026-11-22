En un comunicado, la cartera indicó que 17 de esos movimientos aéreos cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán o ingresaron en sectores de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa entre las 06:00 horas del sábado (22:00 GMT del viernes) y las 06:00 de este domingo (22:00 GMT del sábado).

Según el mapa divulgado por Defensa, nueve salidas de cazas, helicópteros, aeronaves de apoyo y drones cruzaron la línea media del estrecho, mientras que otras ocho, entre ellas bombarderos, se registraron al suroeste de la isla.

Las autoridades taiwanesas también detectaron dos globos procedentes de China continental, cuyos movimientos fueron seguidos por los sistemas de vigilancia de la isla.

Las Fuerzas Armadas taiwanesas desplegaron aeronaves y buques, además de sistemas de misiles costeros, para supervisar la actividad militar china.

El aumento de los movimientos aéreos se produce después de que el pasado 3 de noviembre Taiwán detectara 49 aeronaves militares chinas en sus alrededores, la mayor cifra diaria registrada en lo que va de año.

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Asimismo, el 12 de noviembre, el Ejército chino llevó a cabo una nueva "patrulla conjunta de preparación para el combate" cerca de la isla, en la que participaron 29 salidas de aeronaves, de las cuales 22 cruzaron la línea media o su prolongación.

China considera Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la "reunificación", una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.