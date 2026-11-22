Las instalaciones de la empresa Fonusa Agung Mulia –filial de UNIFAM, uno de los principales grupos del sector indonesio de alimentos y bebidas–, situadas en la provincia de Banten, colindante con la de Yakarta, comenzaron a arder sobre las las 17:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, indicó la agencia de búsqueda y rescate de país (Basarnas) en un comunicado.

"El incendio persiste en varias áreas" de la planta y "los bomberos continúan con las labores de extinción y enfriamiento", recoge el texto.

Los rescatistas, junto con personal de la Cruz Roja de Indonesia, continúan sus labores de búsqueda y evacuación de las víctimas.

Según el último balance de las autoridades, tres personas han perdido la vida en el incendio y 36 permanecen desaparecidas, mientras que otras 15 han sobrevivido.

Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios: dos al Hospital Hermina y otras dos a la Clínica Modern.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Imágenes del lugar difundidas por Basarnas muestran el interior de la fábrica calcinado, con maquinaria quemada, plástico derretido y algunos focos de fuego aún activos.

"El proceso de búsqueda y respuesta sigue en curso" y los equipos de rescate "están realizando los máximos esfuerzos para localizar a las víctimas, priorizando en todo momento la seguridad del personal desplegado en el terreno", afirmó el jefe de la sección de Operaciones y Alerta de Basarnas en Banten, Rizky Dwianto.