En una grabación de vídeo difundida este domingo, Abu Daqan, quien también se identificó como oficial de movilización y jefe del comité de reclutamiento de las FAR, justificó su decisión por los crímenes y violaciones cometidos por los paramilitares contra la población civil.

El militar afirmó sentirse "profundamente avergonzado e indignado" por estas acciones y criticó la estructura de mando de las FAR, al considerar que carecen de una organización militar clara y que sus decisiones dependen de las directrices de la familia de su comandante, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti.

Asimismo, acusó a la cúpula del grupo de reclutar mercenarios extranjeros procedentes de distintos países y aseguró que algunos de ellos, especialmente los de nacionalidad colombiana, llegan incluso a impartir órdenes a los combatientes de las FAR.

"Sudán es una responsabilidad depositada en nuestras manos, no un botín para mercenarios y criminales", afirmó Abu Daqan en el vídeo.

La salida del coronel se produce en un contexto de sucesivas deserciones de las filas de las FAR como la del pasado 18 de noviembre, cuando más de 300 combatientes, junto a su comandante, Mishal Abdelrahmán, anunciaron su incorporación al Ejército sudanés.

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En aquella ocasión, Abdelrahmán comunicó que abandonaba el grupo junto a otros 317 efectivos, que llegaron a zonas bajo el control de las Fuerzas Armadas Sudanesas en 16 vehículos de combate.

El comandante justificó entonces la decisión por el llamamiento del jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, quien ha ofrecido garantías de amnistía a los combatientes que abandonen las filas paramilitares y se incorporen a las fuerzas regulares.

Abdelrahmán también denunció supuestas purgas internas, discriminación étnica y falta de estrategia militar en las FAR, además de acusar a Hemedti de recibir instrucciones de actores extranjeros y recurrir a combatientes de otros países.

En los últimos meses se han registrado cientos de deserciones en las filas paramilitares, coincidiendo con los avances del Ejército sudanés en el centro y el sur del país y con las críticas de antiguos responsables militares y políticos de las FAR a la dirección y la estrategia del grupo.

La guerra entre el Ejército sudanés y las FAR estalló el 15 de abril de 2023 y ha causado decenas de miles de muertos y el desplazamiento de alrededor de 14 millones de personas, convirtiendo a Sudán en escenario de una de las mayores crisis humanitarias del mundo.