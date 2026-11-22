Los militares, detalló el Ejército en un comunicado, "fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado mediante el empleo de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados".

"Como consecuencia de esta acción criminal fue asesinado nuestro soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y 12 militares más resultaron heridos, quienes reciben atención médica en diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento" del Cesar, agregó la información.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, lamentó el ataque y aseguró que los criminales no doblegarán a las fuerzas armadas.

"Su muerte nos duele, nos indigna y nos compromete aún más. No permitiremos que este crimen quede en la impunidad. Seguiremos trabajando para que los responsables sean llevados ante la justicia", expresó, por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez.

En la zona donde fue cometido el ataque operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

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La Defensoría del Pueblo, entre tanto, lamentó lo ocurrido y manifestó su preocupación por "la utilización creciente de tecnologías y artefactos explosivos en el conflicto armado, por los riesgos que representan tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para las comunidades".

"Reiteramos que todas las partes en el conflicto están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. La protección de la vida, de las comunidades en los territorios debe ser una prioridad", agregó el organismo.

El pasado 7 de noviembre, otro ataque con drones cargados con explosivos en una base militar del municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar (norte), dejó tres muertos y 47 heridos.