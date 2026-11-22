"Al menos una persona ha fallecido, tres han resultado heridas y otras siguen desaparecidas mientras los equipos de rescate peinan los escombros", explicó Sibiga en su cuenta de X, donde acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de tener sangre en las manos.

"La sangre de cada civil asesinado por Rusia está en las manos de Putin, al igual que la responsabilidad de cada crimen cometido bajo su mando", afirmó.

"El Kremlin sigue intensificando la escalada, y el creciente número de provocaciones rusas en toda Europa demuestra que su afán de confrontación va mucho más allá de Ucrania", agregó.

Previamente, el responsable de la Administración Militar Regional de Kiev, Timur Tkachenko, informó de que hasta 15 personas podrían estar bajo los escombros del edificio, que quedó parcialmente derrumbado, según recogió la agencia ucraniana Ukrinform.

"Según la información operativa, podría haber 15 personas bajo los escombros. Hasta el momento, se ha evacuado a 11 personas", según Tkachenko.

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El propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó en sus redes el ataque, que incluyó en su balance de bombardeos rusos esta semana.

En su mensaje, Zelenksi resumió los ataques sufridos por Ucrania a manos de Rusia en la última semana, en la que las fuerzas rusas lanzaron "aproximadamente 2.700 drones, cerca de 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diversos tipos".

El ataque en Dimer se produjo en una noche en la que Rusia volvió a atacar con abundantes drones el territorio ucraniano.

Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, las defensas antiaéreas "destruyeron o neutralizaron 161 drones enemigos del tipo Shahed", aunque se registraron impactos de los sistemas rusos en 18 puntos del país invadido por Rusia.

También se produjo en seis localizaciones la caída de restos de drones destruidos.