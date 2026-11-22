"En la localidad de Grinevochka del distrito de Pogarski un dron kamikaze atacó un automóvil civil en movimiento y murió el conductor de 50 años", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Briansk, Yegor Kovalchuk.

A su vez, el departamento de prensa del Gobierno de Bélgorod informó en MAX de que "cinco personas, incluyendo a un menor de edad, resultaron heridas" tras ataques de drones ucranianos.

Según las autoridades, la menor de edad, una niña de 13 años, fue ingresada en el hospital pediátrico regional.

Las zonas fronterizas rusas son atacadas a diario por drones de corto alcance ucraniano, que causan gran cantidad de bajas en la población civil.