"Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Catorce personas no responden a las llamadas", señaló el jefe de Estado ucraniano en su cuenta de Telegram.

"La entrada de un edificio de cinco plantas quedó parcialmente destruida por un ataque con drones rusos. Gracias a nuestros equipos de rescate por su rápida actuación ya se ha evacuado a nueve personas y se ha controlado el incendio", precisó.

En su mensaje, Zelenksi resumió los ataques sufridos por Ucrania a manos de Rusia en la última semana, en la que las fuerzas rusas lanzaron "aproximadamente 2.700 drones, cerca de 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diversos tipos".

"Una parte significativa de estos son misiles balísticos, incluidos los norcoreanos, a cuya modernización los rusos ayudan constantemente a Pyongyang para que puedan atacar con mayor precisión", precisó el jefe de Estado ucranio, que subrayó la necesidad de medios de lucha antiaérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Tenemos que reforzar nuestra defensa. Es muy importante que Estados Unidos autorice la transferencia de misiles 'Patriot', que ya han sido pagados por los socios", según Zelenski.

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Anteriormente, el Servicio de Estatal Emergencias de Ucrania (DSNS), informó en Telegram de que "podría haber siete personas bajo los escombros" en Dimer.

"El edificio ha quedado destruido desde la primera hasta la quinta planta", según la descripción de los servicios de emergencia, cuyos operativos trabajan en el lugar objeto del ataque.

"En estos momentos continúan las labores de rescate, el desescombro de las estructuras derrumbadas y la búsqueda de personas", según el DSNS.

Este ataque se produjo en una noche en la que Rusia volvió a atacar con abundantes drones el territorio ucraniano.

Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, las defensas antiaéreas "destruyeron o neutralizaron 161 drones enemigos del tipo Shahed", aunque se registraron impactos de los sistemas rusos en 18 puntos del país invadido por Rusia.

También se produjo en seis localizaciones la caída de restos de drones destruidos.