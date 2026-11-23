El ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio como número dos por Barcelona al Congreso, Ernest Urtasun, dio a conocer este manifiesto durante un acto de campaña celebrado este lunes en Madrid a favor de la cultura como derecho y en contra de la censura.

El manifiesto, bajo el lema 'Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza', está promovido por Recortes Cero, uno de los partidos integrados en esta coalición, y por el momento lo han firmado unas 200 personas del mundo de la cultura, como la actriz Vicky Peña, el poeta Luis García Montero, la escritora Rosa Montero o el pintor Antonio López.

En declaraciones a los medios a su llegada, García Montero, también director del Instituto Cervantes, resaltó la importancia de apoyar una "opción progresista de Gobierno" porque, en su opinión, "la derecha y extrema derecha" ponen en peligro "los valores democráticos", así como "la cultura de progreso y el avance".

También pidieron el voto para Frente Amplio a través de su firma los directores de cine Rodrigo Sorogoyen ('El ser querido') y Emilio Martínez-Lázaro ('Ocho apellidos vascos') y la actriz Mercedes Sampietro, entre otros.