La jueza Sejilla McDowall dictó las sentencias contra Jonathan Lehrer y Robert Thomas Snider Jr., a quienes un jurado había declarado previamente culpables.

La magistrada calificó el caso como "extremadamente inusual" y describió como "atroz" la forma en que se perpetró el crimen, que conmocionó a Dominica, donde los canadienses residían desde 1997.

Las víctimas eran una pareja de filántropos muy respetados en la isla, donde apoyaban iniciativas de desarrollo, y además, poco antes de su fallecimiento, habían inaugurado un hotel de lujo.

Langlois fue, además, fundador de la empresa de software de animación Softimage, cuya tecnología se ha utilizado en películas de gran éxito.

Sus cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo calcinado el 1 de diciembre de 2023, después de que la Policía iniciara una búsqueda tras recibir una denuncia por su desaparición.

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Tras analizar todos los elementos, la jueza determinó que la cadena perpetua -en lugar de la pena de muerte- cumplía con los objetivos de la sentencia.

La directora de la Fiscalía de Dominica, Sherma Dalrymple, expresó su satisfacción con la sentencia, que consideró "se ajusta a la ley y es justa".

"La jueza evaluó las circunstancias que justificaban la imposición de una cadena perpetua. Estamos convencidos de que esta sentencia resistiría una apelación", indicó.

Lehrer y Snider, quienes fueron detenidos poco después de los hechos, se declararon inocentes de los cargos de asesinato durante el proceso judicial.

El primero sostuvo que no mató a la pareja y refutó las acusaciones de haber contratado como sicario a Snider, quien por su parte aseguró que "no los conocía ni tenía motivo alguno para hacerles daño".

Los investigadores vincularon el crimen con una larga disputa legal entre Lehrer y Langlois, que tenían propiedades vecinas, sobre los derechos de acceso a la vía pública que atravesaba las mismas.

En 2019, un tribunal ordenó a Lehrer que permitiera el uso público del camino y que concediera acceso sin restricciones a los huéspedes de Langlois.