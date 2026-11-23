El estudio, basado en estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), advirtió de que las nuevas infecciones aumentaron un 25 % en América Latina desde 2010, mientras que en el mismo periodo disminuyeron un 43 % a nivel mundial.

En Colombia, aproximadamente 230.000 personas viven con el virus, de las cuales el 84,79 % conoce su diagnóstico, el 68,93 % recibe tratamiento y el 61,68 % ha alcanzado la supresión viral, de acuerdo con el informe 'Situación del VIH en Colombia 2025', elaborado por la organización Cuenta de Alto Costo.

En cuanto al acceso a los medicamentos, ONUSIDA estima que casi tres de cada diez personas que viven con VIH en América Latina y el Caribe no reciben terapia antirretroviral, frente a poco más de dos de cada diez a nivel mundial.

"La región aún enfrenta barreras que dificultan el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento del VIH. Aunque contamos con pruebas y medicamentos eficaces, es fundamental que las personas puedan acceder a ellos a tiempo y sin discriminación", explicó Sandra Ávila, responsable del programa de AHF Colombia.

Las dificultades también se reflejan en la detección de la enfermedad. Según Cuenta de Alto Costo, el 54,35 % de los nuevos casos de VIH registrados en Colombia durante 2025 presentó un diagnóstico tardío.

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Entre los factores que obstaculizan la detección oportuna están el estigma y la discriminación, la falta de capacitación del personal médico, la sobrecarga de los servicios de salud y los trámites administrativos, además de las dificultades para acceder a la atención en las zonas rurales.

"La detección temprana y la continuidad del tratamiento son esenciales para controlar el virus y prevenir nuevas transmisiones", añadió Ávila.

Frente a este panorama, en febrero de 2026 fue sancionada la Ley 2566, que establece medidas para fortalecer la prevención, el diagnóstico y la atención integral del VIH, otras infecciones de transmisión sexual, las hepatitis B y C y la coinfección tuberculosis/VIH.

La normativa contempla el acceso gratuito a pruebas rápidas en los servicios de salud, la continuidad de los tratamientos y la protección de los derechos de las personas que viven con estas infecciones, con especial atención a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Ávila consideró que, aunque la ley representa un avance, su aplicación requiere un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales, las instituciones sanitarias y las organizaciones comunitarias.