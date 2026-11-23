"¡No hay frontera que los proteja, vamos a cazarlos donde estén!", expresó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que destacó el golpe a las finanzas, la logística y la infraestructura de la organización.

Según el balance divulgado por De La Espriella, durante la operación fueron capturadas 22 personas y se incautaron de 45 vehículos, diez armas de fuego, 28 teléfonos y equipos electrónicos, así como 26 joyas y prendas de valor.

La organización presuntamente utilizaba la ruta que conecta La Guajira con República Dominicana y Puerto Rico para movilizar cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales, incluidos Estados Unidos y Europa.

El operativo coincide con la denominada Operación Rompeolas, desarrollada por las autoridades dominicanas contra una presunta red internacional de narcotráfico y lavado de activos que utilizaba las costas del país caribeño para trasladar droga procedente de Colombia hacia Puerto Rico.

El Ministerio Público dominicano solicitó prisión preventiva para 22 detenidos, a quienes acusa de integrar la estructura criminal.

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La organización operaba principalmente desde los municipios de Higüey y Miches, donde presuntamente coordinaba la recepción, el almacenamiento y el traslado de estupefacientes mediante lanchas rápidas y embarcaciones de recreo.

De La Espriella aseguró que las autoridades continuarán persiguiendo a las organizaciones criminales más allá de las fronteras colombianas y advirtió de que "no habrá refugio" para quienes se dedican al narcotráfico.