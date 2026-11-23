La sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá declaró responsables a antiguos miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra, una bloque paramilitar que operó en el sur del Cesar y la provincia de Ocaña, en Norte de Santander, y que deberán cumplir las penas alternativas contempladas en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz.

Entre los condenados está Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada o Francisco Tabares, máximo jefe de esa organización; Alfredo García Tarazona, alias Arley o Mauricio, quien ejerció como jefe militar, y Fredy Ramiro Pedraza Gómez, alias Chicote, Diego o Álvaro, señalado como articulador de las actividades criminales en Ocaña, Aguachica y San Martín.

También fueron sentenciados Jesús Pacheco Carpio, alias Tripa o Peter; José Lenin Molano Medina, alias Ojitos o Ángel Montoya; Javier Antonio Quintero Coronel, alias Pica Pica o Roque, y Armando Madriaga Picón, alias María Bonita o Wilson, quienes desempeñaron funciones de coordinación y financiación.

Los demás condenados fueron operadores de radio, patrulleros, escoltas y sicarios.

Entre los crímenes documentados figura el asesinato de tres hombres el 11 de noviembre de 1997 en la vereda (aldea) Paves, del municipio de Ábrego (Norte de Santander), cuyos cuerpos fueron presentados posteriormente como bajas en combate, para lo cual miembros del Ejército habrían acudido a los paramilitares en busca de armas y prendas militares.

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La Fiscalía también documentó el asesinato de tres agricultores el 17 de enero de 1996 en Aguachica (Cesar), tras ser señalados de pertenecer a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como la violación de dos menores de edad en San Alberto (Cesar), el 27 de octubre de 1995.

La condena se enmarca en una ley aprobada durante el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) para facilitar la desmovilización de las AUC mediante un modelo de justicia transicional que contempló beneficios penales condicionados a la contribución a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.