Los condenados fueron declarados autores directos de los trece asesinatos, después de que el Tribunal de Garantías Penales acogiera las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron la tarde del 7 de diciembre de 2025, cuando varios internos aprovecharon un amotinamiento en la prisión para asfixiar a integrantes de una banda rival en distintas celdas, según la investigación de la Fiscalía.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó los informes de las autopsias, que determinaron que las trece víctimas murieron por asfixia mecánica por sofocación.

Además, varios testigos señalaron que los condenados ingresaron a las celdas y colocaron fundas sobre las cabezas de las víctimas para asfixiarlas mientras otros participantes les sujetaban las extremidades.

Entre las pruebas también constaron los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, los testimonios de los agentes que participaron en las detenciones y las certificaciones sobre la ubicación de los fallecidos en las celdas.