"Se le acusa de robo de fondos presupuestarios del Ministerio de Construcción de la región de Múrmansk por un importe de más de 39 millones de rublos (474.000 dólares), de malversación de fondos presupuestarios del Ministerio de Transporte de la región de Múrmansk asignados para la reconstrucción de la carretera Apatiti-Kírovsk por un importe de más de mil millones de rublos (12 millones de dólares), y de transacciones ilegales de divisas", informó el Ministerio de Interior.

En abril de 2024, Chibis, que entonces tenía 45 años, fue atacado con un cuchillo en una reunión con un grupo de ciudadanos de la ciudad de Apatiti, en el marco del primer atentado contra un gobernador ruso en 15 años.

El atacante fue herido durante la detención y condenado luego a 13 años de cárcel.

Chibis se puso al frente de Múrmansk, uno de los principales centros militares y navales de Rusia en el Ártico, en 2019.

Según medios independientes, el gobernador formaba parte del equipo del número dos de la Administración del Kremlin, Dmitri Kózak, quien dimitió el año pasado, después de que la prensa occidental informara sobre su oposición a la continuación de la guerra en Ucrania.