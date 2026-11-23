El CAC-40 empezó ya con una tendencia ascendente en un principio modesta que se afianzó y se aceleró en particular desde primera hora de la tarde.

El desencadenante fue la apertura de Wall Street, que permitió rápidamente al indicador de tendencia del mercado francés superar el umbral simbólico de los 8.000 puntos.

En las dos últimas horas de intercambios, el movimiento ascendente se aceleró y el indicador llegó hasta 8.059,59 puntos un cuarto de hora antes de cerrar con 8.044,84 puntos.

Eso significa que las pérdidas en la última semana se han reducido a un 3,69 % y que en el último mes el mercado francés presenta un balance positivo del 1,54 %.

Desde comienzos de año, sin embargo, el mercado francés sigue acumulando una caída del 1,30 %.

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La actividad en esta jornada en el parqué de París estuvo algo más animada de lo habitual, ya que cambiaron de manos activos por valor de 4.105 millones de euros.

La información que estuvo en boca de todos fue la vuelta de Jensen Huang a las riendas del gigante de los semiconductores Nvidia, que provocó una escalada del valor de sus acciones, que se habían depreciado fuertemente tras su salida.

Por lo que respecta a los valores del selectivo francés, el incremento más marcado lo tuvo, sin gran sorpresa, el fabricante de microchips y dispositivos informáticos STMicroelectronics, un 8,96 %. El viernes de la semana pasada había sufrido una corrección de casi el 11 %.

También acumularon fuertes ganancias el grupo siderúrgico ArcelorMittal (5,39 %), los fabricantes de material eléctrico Legrand (4,20 %) y Schneider Electric (4,11 %) y el grupo automovilístico Renault (4,06 %).

En el otro extremo, la compañía de telecomunicaciones Orange experimentó el mayor descenso del CAC-40 (1,55 %), seguido por la petrolera TotalEnergies (0,90 %), la empresa de lácteos y agua embotellada Danone (0,62 %) y la compañía de servicios de ingeniería para empresas Dassault Systèmes (0,49 %).