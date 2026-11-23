Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba 2.242,2 puntos, hasta los 58.678,85 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganaba un 2,43 %, o 89,41 puntos, hasta las 3.763,63 unidades.

La tendencia al alza de la Bolsa tokiota, que se recupera de su anterior desplome por las dudas del sector de la inteligencia artificial (IA) el viernes e inicia así las operaciones de la semana tras un festivo nacional el lunes, llega horas después de que el fabricante estadounidense de chips anunciara su decisión de restituir a Huang tras un acuerdo por unanimidad.

Tras el anuncio, las acciones de Nvidia se dispararon un 31,5 %, impulsando a Wall Street y, en particular, al índice tecnológico Nasdaq, que tuvo su mejor jornada desde 2025, al subir un 6,5 %.

En la plaza japonesa, el sector de los semiconductores era el que abría con mayores ganancias: Advantest se disparaba casi un 12 %, Disco, un 10,6 %, y Tokyo Electron, un 9 %. El fabricante de chips Kioxia subía más de un 7 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, se apuntaba una ganancia del 8,7 %, mientras que la empresa de robótica FANUC se revalorizaba cerca de un 6 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial y que ha apostado fuerte por OpenAI, el creador de ChatGPT y competidor de Anthropic, subía por encima del 3 %.

Sin embargo, el sector del automóviles abría mixto: el mayor fabricante de vehículos japonés, Toyota, subía un 0,45 %; su rival Nissan, se alzaba un 3 %, pero Honda cedía un 0,52 %.

En el sector bancario, MUFG, el mayor banco de Japón, y sus rivales SMBC y Mizuho, crecían por encima del 3 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejaba un 0,49 %. La empresa de videojuegos Nintendo caía un 1,71 %.