La propuesta fue lanzada durante un encuentro extraordinario para abordar la seguridad del país, después del ataque ucraniano del domingo contra dos barcos rusos en el puerto naval de Bengasi (este), unos hechos que "revelan la necesidad" de adoptar "una postura nacional que trascienda las diferencias políticas y priorice la protección de la soberanía del Estado".

Según explicó la Presidencia del Parlamento en un comunicado, la independencia y la soberanía requieren restaurar la unidad de las instituciones y superar la división "que ha incrementado la vulnerabilidad del país ante peligros externos y ha limitado la capacidad de defender sus intereses".

Ante esta situación, urgió al Alto Consejo de Estado a formar un comité conjunto y celebrar una reunión en un plazo máximo de una semana en cualquier ciudad de Libia, "para acordar los arreglos políticos, constitucionales y jurídicos necesarios para la transición política".

El plan contempla la unificación de las autoridades e instituciones financieras y de supervisión, las militares y de seguridad, y completar los requisitos para la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias, siguiendo una hoja de ruta con unos plazos específicos, pendientes de definir.

La autoridad parlamentaria destacó que la iniciativa se basa en el Acuerdo Político de Libia suscrito en 2015 con el fin de reunificar las instituciones, por lo que "no representa una nueva vía de diálogo o un mecanismo de mediación política".

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Para sacar adelante la propuesta, hizo un llamamiento a la misión de la ONU para Libia (UNSMIL)con el objetivo de que proporcione apoyo técnico "para el éxito de la iniciativa", que busca acabar con la crisis que arrastra el país, dividido en dos administraciones enfrentadas, con el oeste gestionado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) y el oeste tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

La crisis comenzó en 2011 con las protestas de la Primavera Árabe y el estallido de una guerra civil que derivó en la intervención militar de la OTAN, el derrocamiento y muerte de Muamar Gadafi el 20 de octubre del mismo año, y una inestabilidad política y territorial que persiste quince años después.