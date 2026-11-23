La medida hace parte de la "racionalización de recursos" anunciada por Alliana, quien asumió la jefatura del Ejecutivo el 6 de noviembre pasado tras la destitución de Peña -de quien era su vicepresidente-, en medio del escándalo por la intervención del Ueno bank, entidad con la que el exmandatario ha sido vinculado.

"¡Vamos a ahorrar 130 millones de dólares al año sin dejar de alimentar a nuestros niños", señaló Alliana en X, quien defendió que se trata de "administrar mejor cada guaraní para que Hambre Cero siga llegando a quienes más lo necesitan".

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, indicó a EFE que la decisión entrará en vigor desde 2027, año en el que, según dijo, se tenían presupuestado para Hambre Cero unos 494,8 millones de dólares.

Con el recorte, el programa dispondrá de 364,8 millones de dólares.

Previamente, Rojas explicó en una conferencia de prensa que el servicio de alimentación se servirá durante ocho meses al año (de marzo a octubre) y no los diez actuales (de febrero a noviembre).

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Hambre Cero, que se puso en marcha en agosto de 2024, consiste en la entrega de al menos dos comidas (desayuno, almuerzo, merienda o cena) a cerca de un millón de estudiantes de instituciones educativas públicas, con el objetivo de combatir la malnutrición infantil.

El 12 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de presupuesto para 2027 con un recorte de 276 millones de dólares en gastos superfluos, propuestos por el Ejecutivo de Alliana. El proyecto aún debe discutirse en Senado.