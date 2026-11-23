En un comunicado conjunto, las organizaciones propusieron reducir gradualmente al menos un 50 % el impuesto estatal sobre nóminas, comenzando por las micro y pequeñas empresas.

"Queremos que la gente gane más y que su salario le rinda más. Para lograrlo, el Gobierno federal y los estados también tienen una tarea: reducir las cargas fiscales que encarecen dar empleo formal, sobre todo en las micro y pequeñas empresas que son los negocios familiares", señalaron.

El pronunciamiento fue suscrito por organismos como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Los empresarios también propusieron ampliar el subsidio al empleo para que quienes ganen hasta dos salarios mínimos no paguen impuesto sobre la renta (ISR), permitir a las empresas deducir la totalidad de las prestaciones laborales y devolver parte del IVA de las compras esenciales a los hogares de menores ingresos.

"El mismo 1 de enero de 2027, la jornada máxima pasará de 48 a 46 horas semanales. Una fonda, un pequeño fabricante y una empresa familiar de transporte tendrán que ajustar turnos y presupuestos al mismo tiempo", advirtieron.

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Además, las organizaciones pidieron abrir una mesa de diálogo con el Gobierno, las autoridades estatales y representantes de los trabajadores antes de que termine el año, con el objetivo de buscar acuerdos que ayuden a las pequeñas empresas a mantener y generar empleos con seguridad social.

La propuesta llega en un país donde las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) suman 6,1 millones y representan el 99 % de los negocios, según cifras citadas por los organismos empresariales.

A ello se suma que el 54,3 % de la población ocupada trabajaba en la informalidad en septiembre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Si México quiere que más personas ganen mejor y tengan seguridad social, debe hacer viable que la tienda, el taller, la pequeña fábrica y el transportista familiar puedan contratarlas formalmente. Ese es el acuerdo que proponemos", concluyeron las organizaciones.