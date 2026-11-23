Roca declaró como testigo ante la jueza que investiga a Jonathan Andic por su presunta relación con la muerte de su padre en diciembre de 2024, que falleció al caer por un barranco en una excursión en una zona montañosa de la provincia de Barcelona (noreste de España).

El objetivo de la defensa con ese testimonio es desacreditar la tesis de la Fiscalía y la Policía de Barcelona de que Jonathan Andic acabó con la vida de su padre por un móvil económico ante el temor de perder su herencia por el proyecto del fundador de Mango de dejar su patrimonio a una fundación con fines filantrópicos.

El letrado, que trabajó en el esbozo de esa fundación, en suspenso tras la muerte del empresario, dijo que el proyecto de Isak Andic era incluir a sus tres hijos en el patronato, sin que en ningún momento se planteara dejar al margen al primogénito Jonathan, ahora investigado por homicidio.

Roca fue propuesto como testigo por la defensa de Andic porque junto a su padre, el letrado y expolítico Miquel Roca, recibió el encargo de Isak Andic de constituir una fundación con fines filantrópicos.

La fundación, agregó el testigo, iba a tener una dotación anual de entre cinco y diez millones de euros y la idea del empresario era que empezara su andadura en vida, no una vez falleciera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, Germán Castejón, gestor del patrimonio de los Andic, declaró que desde 2023 estuvo preparando la transición de los hijos para que llegaran a ser accionistas consejeros, no directivos de la compañía, de acuerdo con el modelo de gestión de las familias que cuentan con grandes compañías y patrimonios.

Además de Roca, ante la jueza comparecieron como testigos Francisco Marco, detective contratado por la defensa del hijo de Isak Andic; un psicoterapeuta de la familia; el responsable de la gestión del patrimonio familiar de los Andic e Ikañi Ortega, que fue el jefe de comunicación del investigado hasta poco después de su detención.

Francisco Marco, detective contratado por la defensa del hijo del fundador de Mango, fue interrogado sobre sus "valoraciones" acerca del caso en los medios de comunicación y su presunta relación con las filtraciones de la investigación, informaron fuentes jurídicas.

Tanto la jueza como la fiscal centraron el interrogatorio en las filtraciones del caso y las manifestaciones que el detective hizo sobre la investigación en varias entrevistas en medios de comunicación.

En una de esas entrevistas, en la emisora de radio RAC-1, Marco mantuvo que el sargento que lideró la investigación ha "falseado" documentación judicial, hizo afirmaciones en sus informes judiciales que "no son ciertas" y que "ovió" información.

La jueza preguntó al detective si le parece "normal" hacer valoraciones en los medios de comunicación sobre una investigación que todavía está en marcha, a lo que el detective respondió que se limitó a defender las conclusiones de su informe pericial que apuntan a que la caída de Andic fue accidental.

Al final de la declaración, la jueza ha recordado al testigo su obligación de no informar a los medios sobre su declaración, bajo la advertencia de abrirle una investigación si así lo hace.

Por su parte, Iñaki Ortega, quien fue responsable de comunicación de los Andic hasta poco después de la detención de Jonathan, fue interrogado en relación con un informe hallado en el móvil del investigado sobre la estrategia y la política publicitaria que debía seguirse ante los medios de comunicación en relación con el caso.

El testigo defendió que el objetivo de esa estrategia era defender la marca Mango ante posibles daños reputacionales derivados de la investigación al hijo del empresario y evitar que el caso pudiera acarrear pérdidas para la firma de moda.

Otro de los testigos que ha declarado hoy es Johannes B., un psicoterapeuta que atendió en dos ocasiones a Jonathan Andic por encargo de Julia L., la mediadora familiar que trataba a la familia del empresario y, en especial, los conflictos profesionales y personales entre el fundador de Mango y su hijo.