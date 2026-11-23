Cámara y Darín, que compartieron éxito hace más de una década con 'Truman', compiten esta vez como protagonistas de 'Yakarta' y 'El eternauta', respectivamente, pero al reencontrarse antes de entrar en la gala se saludaron afectuosamente con un beso en la mejilla, se abrazaron y aseguraron ser "iguales".

"Tenemos un ex aequo, nosotros. Nuestra vida es ex aequo", le dijo el argentino al español, bromeando con que eran "enemigos" desde hacía solo un minuto, y pronosticando: "Se lo va a llevar. Así lo digo. El trabajo de él en esa serie ('Yakarta') es extraordinario".

En la serie de Movistar Plus, Cámara da vida a Joserra, un exjugador olímpico de bádminton que pasa a ser un desilusionado profesor de educación física y ve en Mar (Carla Quílez), una promesa a la que entrenar con el objetivo de acabar compitiendo en Yakarta, la meca de los jugadores de bádminton, y resarcirse.

'Yakarta' "se va desarrollando poco a poco hasta que da dos o tres golpes de efecto importantes, y me imagino que eso les ha llamado la atención", comentó Cámara, orgulloso de que una producción "tan pequeña haya llegado tan lejos, porque es verdad que Netflix y las grandes corporaciones copan todas las nominaciones".

Sobre sus papeletas, opinó con una gran dosis de humor que a la organización de los Emmy Internacional "les gusta mucho el drama, solo había una comedia" entre los candidatos a mejores intérpretes, e incluso en ese proyecto "se torcía un poco la cosa". "Imagino que el drama llama mucho la atención", aventuró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Darín, que se declaró "nervioso" y solo se detuvo unos minutos, aprovechó para reflexionar sobre por qué los proyectos audiovisuales hispanos conectan tan bien con el público internacional, como muestran las últimas ediciones de estos premios dedicados a la excelencia televisiva fuera de Estados Unidos.

"Yo creo que va a más, cada día va a más. Yo creo que tiene que ver con la forma de contar historias pequeñas y profundas, sin demasiadas pretensiones, pero que llegan: llegan al corazón. Creo que es eso", insistió, hablando de forma pausada y con los ojos brillantes antes de dedicarse a labores de organización de la gala.

La historia que Darín encabeza no es cosa menor, pues es el héroe de la adaptación de Netfix de la icónica historieta de ciencia ficción escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López en 1957, en la que una nevada tóxica letal arrasa Buenos Aires y, al avanzar la trama, se descubre una invasión extraterrestre.

"Cuando contamos unas historias pequeñas que tienen sentido, que tienen profundidad, que tienen sensibilidad y que hablan de la gente de a pie, esas son nuestras historias", sostuvo, recordando el eslogan de 'El eternauta' con una sonrisa: "Nadie se salva solo. Y lo viejo funciona".

Cámara, soñador, aseguró que no sería "la primera vez que compartimos" galardón, pues en su momento recibieron "a medias" la Concha de San Sebastián, aunque después recordó que ambos tienen más competencia: el sudafricano Ian Roberts, con 'A kind of Madness', y el británico Bobby Schofield, con 'Unforgivable'.

"Mira, ayer estuvimos cenando juntos, hemos estado estos días juntos... El regalo es estar aquí. Esto ya es un sueño. Nos han dado unas medallas, llevamos las medallas… ¡Qué maravilla!", concluyó el español.