Al cierre de las negociaciones, el principal índice español, el IBEX 35, sumó 308 puntos, con los que logró fijar su valor en 19.181,1 enteros. En lo que va de año, la revalorización del selectivo alcanza el 10,82 %.

Dos semanas después de su dimisión y tras varias reuniones, el Consejo de Administración de Nvidia restituyó este lunes por unanimidad a Huang como presidente y consejero delegado (CEO).

Esto hizo que, al cierre de los mercados europeos, el tecnológico Nasdaq subiera un 6,86 %, con Nvidia disparándose un 32,4 %; de la misma manera que el S&P 500 repuntaba un 5,04 % y el Dow Jones, un 3,21 %.

Entre los valores cotizados en el IBEX 35, destacó la subida de la siderúrgica ArcelorMittal, del 5,34 %, después de conocerse que la compañía estaría incrementando los precios de sus productos.

El analista de XTB Javier Cabrera señala que la empresa "puede tener tres palancas para incrementar su crecimiento", en referencia al aumento de los precios del acero tras las regulaciones europeas, la caída de los precios de la energía y la disminución de los inventarios de sus clientes.

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Además de la acerera, se situaron en la parte alta de la tabla la constructora ACS (3,99 %), la consultora multinacional Indra (3,76 %) y el holding de aerolíneas IAG (3,7 %).

Por el contrario, la energética Repsol registró la mayor caída del selectivo, del 2,25 %, ante la bajada del precio del crudo.

Entre los grandes valores del mercado español, además de la petrolera, la empresa de telecomunicaciones Telefónica se situó en el lado de las pérdidas, con un retroceso del 1,31 %, mientras que cerraron en verde el banco BBVA (3,07 %), su competidor Banco Santander (2,46 %), el grupo textil Inditex (1,56 %) y la energética Iberdrola (0,71 %).

El bitcóin también recibió la noticia con optimismo: subía un 2,9 % al cierre de los mercados europeos, hasta los 62.610 dólares, aunque llegó a rozar los 64.500.

De la misma manera, el oro aumentaba su valor un 3,84 %, con la onza negociándose en los 3.675 dólares. Con más fuerza, la plata alcanzaba los 43,46 dólares, un 5,55 % más que al pasado cierre.

En el cambio de divisas, el euro caía un 0,68 % y se cambiaba a 1,0893 dólares, perdiendo el nivel del 1,09 dólares, mínimos desde junio de 2025.