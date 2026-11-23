El repunte del mercado mexicano llega tras una caída acumulada del 3,62 % la semana pasada.

"La sesión se caracterizó por un aumento del apetito por riesgo, ante fuertes ganancias en el mercado de capitales, impulsadas por el sector de tecnologías de información", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Apuntó que "las ganancias se debieron a un rebote tras las pérdidas de la semana pasada".

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con un avance del 1,06 %, luego de seis sesiones al hilo de caídas".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Volaris (+7,32 %), Alpek (+4,45 %), Industrias Peñoles (+4,39 %), Grupo México (+3,21 %) y Cemex (+3,06 %)..

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras la jornada positiva, el mercado mexicano se mantiene en terreno negativo en lo que va de noviembre con un -0,67 % y registra un avance del 7,78 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar al pasar de 19,16 a 19,17 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 164 millones de títulos por un importe de 19.279 millones de pesos (unos 1.005 millones de dólares).

De las 670 firmas que cotizaron en la jornada, 498 terminaron con sus precios al alza, 157 tuvieron pérdidas y 15 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 18,23 %, y de las líneas aéreas Volaris (VOLAR A), con el 7,32 % y Aeroméxico (AERO), con el 6,25 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el -5,46 %; de la controladora de empresas Grupo Carso (GCARSO A1), con el -2,71 %del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -2,7 %.