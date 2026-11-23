"Agentes del Distrito de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), junto con efectivos de la Policía de Fronteras de la División de Judea y Samaria, llevaron a cabo una operación en un asentamiento no autorizado. Se trata de un lugar frecuentado, al parecer, por sospechosos involucrados en disturbios públicos y actos de violencia extrema", afirma la nota policial.

Los detenidos, residentes de distintos asentamientos de Cisjordania y Jerusalén, fueron trasladados a un centro de mando interinstitucional para ser interrogados. Uno de ellos intentó escapar durante la operación, según el comunicado, pero fue capturado tras una persecución.

Las fuerzas de seguridad incautaron además ocho vehículos que, según las sospechas policiales, habrían sido utilizados en los "incidentes violentos". Siete tenían prohibida la circulación. Los agentes también encontraron una prenda para esconder el rostro y un aerosol de pimienta.

Los arrestos se producen en un contexto de aumento drástico de la violencia de colonos contra la población palestina. Según Human Rights Watch (HRW), durante los primeros 25 días de octubre se registraron 397 ataques de colonos durante la temporada de recogida de la aceituna, la cifra mensual más elevada desde que Naciones Unidas comenzó a documentar estos incidentes.

Además, las detenciones se llevaron a cabo después de que varios dirigentes de la oposición israelí y representantes de partidos árabes responsabilizaran al Gobierno y a las fuerzas de seguridad de permitir la violencia colona. El domingo, el líder opositor Gadi Eisenkot calificó estos ataques de "terrorismo judío" y pidió emplear "todos los medios" para detener a sus responsables.

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En enero de 2025, el ministro de Defensa Israel Katz puso fin al uso de la detención administrativa -mantener a sospechosos bajo custodia sin cargos formales ni juicio- contra israelíes judíos y colonos de Cisjordania, pero la mantuvo como medida punitiva contra los palestinos.

Entre enero y agosto de 2026, se repitieron más de 1.600 ataques de colonos con víctimas humanas o daños materiales, según datos de la ONU. El pasado 16 de noviembre, la palestina Fida Salem Hajjaj Fuheidat, de 72 años, fue asesinada por el disparo en la cabeza de un colono en la ciudad de Jericó, después de que días antes familias de colonos ocuparan allí ocho viviendas palestinas.