El Consejo explicó en un comunicado que decidió incluir a Nazzaro, también conocido como 'Norman Spear' o 'Roman Wolf', en su régimen de sanciones para combatir el terrorismo.

En virtud de la decisión de hoy, Nazzaro quedará sujeto a una prohibición de viajar a la UE y a la congelación de sus activos. Además, queda prohibido proporcionarle fondos o recursos económicos, ya sea de forma directa o indirecta.

El Consejo ya había incluido en julio de 2024 a The Base, fundada en 2018 por Nazzaro, en la lista de entidades terroristas de la UE.

Con la decisión de hoy, el número total de personas, grupos y entidades sujetos a medidas restrictivas de la UE para combatir el terrorismo asciende a 14 personas y 23 grupos y entidades.

Los actos jurídicos pertinentes se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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La lista de terroristas de la UE, es decir, el régimen de sanciones para combatir el terrorismo, es independiente del régimen de la UE que aplica las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que tiene como objetivo a Al Qaeda y el Estado Islámico.

La UE también puede aplicar medidas restrictivas de forma autónoma contra esas dos organizaciones yihadistas, así como contra las personas y entidades asociadas a ellas o que les presten apoyo.

La Lista de Terroristas de la UE también es independiente del marco de sanciones adoptado en enero de 2024, dirigido contra Hamás o la Yihad Islámica Palestina y contra quienes apoyan, facilitan o permiten sus acciones violentas, explicó el Consejo.