"Ha sido bastante fácil el recibir la carta y las papeletas. Las instrucciones son superclaras. Hay hasta un vídeo por si alguien se hace un lío", dijo Carmen a EFE tras depositar su voto.

Ella forma parte de los estimados en algo más de 12.500 españoles registrados en el consulado de Berlín para participar en las elecciones generales y, según cuenta, vino el sábado a votar pero había tanta gente haciendo cola que prefirió venir dos días más tarde.

"El sábado por la mañana, sobre las diez, había una gran cola fuera, estaba llenísimo. Y hacía mucho frío. Así que me dije que mejor vengo otro día", contó esta mujer, que iba bien abrigada y con una boina en una de las primeras tardes frías del otoño berlinés.

El sábado fue el primer día de las seis jornadas habilitadas para votar en urna en la Embajada de España.

Tanto ese día como el domingo, la embajada estuvo abierta de 9.00 GMT hasta las 15.00 GMT, mientras que desde este lunes al jueves, los votantes pueden venir a depositar su voto de 08.00 GMT a 16.00 GMT.

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"Está bien que hayan puesto muchos días para poder venir", comentó Carmen.

Hasta la embajada de España en Berlín pueden desplazarse para votar ciudadanos españoles que residan en los estados federados orientales de Brandeburgo, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Turingia, además de Berlín.

Raquel, que llegó a votar acompañada de un amigo, también apuntó lo sencillo que era el proceso de votación por la buena organización y animó a votar a todos los españoles en Alemania, que suman un total de 157.637 electores, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Alemania es el sexto país con más españoles registrados como electores en las elecciones del domingo, por detrás de Argentina, Francia, Estados Unidos, México y Cuba.

A María José, que trabaja en el Ministerio de Cultura de Alemania, también le resultó muy sencillo participar en la votación.

"Venía con los papeles preparados y ha sido muy rápido. Llegar y besar el santo", señaló a EFE.

Miguel, bailarín y profesor universitario, contó a EFE que votar fue "bastante sencillo" porque el proceso "está bien organizado".

"Hay dos filas, en una, si tienes el voto preparado directamente, no tienes que esperar, muestras tu identificación, depositas el voto en la urna y si no tienes preparado el voto y necesitas explicación, hay otra fila, que va más lenta. Pero, en mi caso, yo no he esperado nada", dice Miguel tras depositar su voto.

Diana, una mujer de mediana edad que trabaja como secretaria en una clínica, también señaló que le resultó fácil votar, incluso cuando ella acudió a la embajada acusando la falta de algún documento.

"Recibí las papeletas con bastante antelación y hoy he venido porque me faltaba un sobre, me he puesto en la fila de la gente a la que le faltan cosas, pero todo ha funcionado muy bien", señaló a EFE.

Todos los votantes consultados mostraron tener muy claro a quién iban a votar antes de entrar en las instalaciones de la embajada.

"Estaba deseando votar y por eso he venido, cumpliendo con mi deber de ciudadana", dijo Diana.

Raquel, por su parte, reconoció que este año "estaba más concienciada que nunca porque hay partidos bastante extremos ahora mismo", apuntó sin mencionar opciones políticas.

Alexander, un hombre de mediana edad de origen colombiano que se nacionalizó en España hace años, acudía con paso firme a votar y tenía decidido a quién iba a votar.

A diferencia del resto de entrevistados, que no quisieron explicitar el sentido de su voto, a Alexander no le costó decir que votaría al PP.

"Estoy muy agradecido al PSOE porque con él en el poder me dieron los papeles (de ciudadanía española), pero creo que ahora hace falta un cambio", explicó.