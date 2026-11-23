En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al entonces gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de conspirar con el Cartel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.

"La Fiscalía abrió su propia investigación y estamos investigando a los diez servidores públicos que, como ustedes saben, fueron ya citados por la FGR y estamos avanzando en la investigación", dijo Godoy en conferencia de prensa, tras reunirse con legisladores en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la fiscal subrayó que Washington aún no ha presentado una solicitud formal de extradición "con todas las pruebas que tiene que acompañar".

"Por el momento no hemos recibido esa solicitud con las pruebas necesarias para trabajar el tema de extradición, estamos esperando", apuntó la fiscal.

Además, Godoy aseguró que los diez señalados ya fueron citados por la FGR para declarar, aunque no precisó qué avances ha tenido la investigación.

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Entre los acusados figuran el exgobernador Rocha Moya, el senador oficialista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de la ciudad de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, los señalados habrían colaborado con la facción de 'Los Chapitos' del Cartel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.

Tras conocerse la acusación, Rocha Moya solicitó licencia temporal en mayo y compareció ante la Fiscalía mexicana, mientras rechazaba los señalamientos.

En agosto retomó sus funciones y días después volvió a renunciar, mientras las autoridades federales aclararon que las investigaciones continuaban abiertas.

Otros dos acusados, los exsecretarios Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se entregaron a las autoridades estadounidenses.

El caso abrió además un nuevo foco de fricción en la relación bilateral México-Estados Unidos. Washington hizo pública la acusación y pidió la detención provisional con fines de extradición de los diez señalados, mientras México respondió que no actuaría sin pruebas suficientes y reprochó la difusión pública del expediente.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum insistió en que no se protegerá a nadie si hay elementos contundentes, pero advirtió que no permitirá injerencias extranjeras.