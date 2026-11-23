El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, estimó que este año China exportará a México mercancías por más de 130.000 millones de dólares, mientras que las ventas mexicanas al país asiático rondarán los 10.000 millones de dólares.

“Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, dijo Ebrard, según el comunicado divulgado por Economía.

Ebrard y el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, encabezaron la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China.

La cita dio seguimiento al encuentro que mantuvieron la semana pasada la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Shenzhen, durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El secretario pidió a Wang acelerar la autorización de los protocolos que México necesita para exportar aguacate, limón, carne de bovino y de cerdo, sorgo y productos acuáticos procesados.

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Algunos de estos trámites llevan una década pendientes, según Economía.

Al término de la reunión, Ebrard mencionó también el atún, el camarón y la calabaza entre los productos de interés para México.

El funcionario invitó además a su contraparte a trasladar a territorio mexicano parte de la producción china que se destina al mercado de México.

El director de la empresa, Moisés Poblanno, participó en la reunión junto al subsecretario mexicano de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez. Ebrard adelantó que las dos partes trabajarán en los próximos meses para ampliar la presencia de los productos mexicanos en China.