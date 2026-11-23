Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,69 %, hasta los 51.654,92 enteros.

Durante la primera sesión de la semana cambiaron de manos 311 millones de acciones por un valor de unos 3.566 millones de euros (unos 3.887 millones de dólares).

Tras cinco jornadas consecutivas en rojo, el parqué milanés reaccionó de manera positiva a la noticia de la restitución de Huang como consejero delegado de Nvidia y la caída del precio del crudo, aunque no logró recuperar el umbral de los 50.000 puntos.

En el selectivo italiano, en línea con otras bolsas europeas, lideraron las ganancias los títulos tecnológicos, con la fabricante de microchips STMicroelectronics (8,99 %) y la empresa de semiconductores Technoprobe (8,75 %) a la cabeza.

Le siguieron la fabricante de cables Prysmian (6,52 %), el gigante naval Fincantieri (5,24 %) y el grupo de apuestas Lottomatica Group (3,82 %).

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En el lado opuesto, los peores valores fueron la empresa aeroespacial Avio (-0,90 %), el operador de infraestructuras energéticas Snam (-0,67 %), Telecom Italia (-0,21 %), la petrolera Eni (-0,19 %) y la multinacional de metalúrgica Tenaris (-0,08 %).