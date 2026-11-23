La orden en honor a Sandino (1895-1934) -un héroe nicaragüense conocido como el "general de hombres libres" e inspirador ideológico del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- será entregada de forma póstuma a los familiares del excomandante como reconocimiento a sus aportes a la "patria y a la revolución", dijo Murillo a través de medios oficiales en Managua.

Según el acuerdo presidencial, la máxima orden será entregada durante su honra fúnebre, este lunes, y la recibirán su esposa e hijos en una ceremonia especial.

"Cumplimos con rendir honores a quienes honra merecen", destacó la copresidenta sobre Tirado López, quien, según la exguerrillera sandinista Mónica Baltodano "fue un férreo crítico, opositor a Daniel Ortega, desde principios de la década de 1990".

El excomandante sandinista, de origen mexicano, uno de los nueve miembros históricos de la Dirección Nacional del FSLN, falleció el pasado sábado por complicaciones de salud, según el Gobierno.

Los comandantes sandinistas de la Dirección Nacional eran, en 1979, Bayardo Arce, Tomás Borge, Luis Carrión, Carlos Núñez, Daniel Ortega, Humberto Ortega, Henry Ruiz, Víctor Tirado y Jaime Wheelock.

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El mandatario, de 81 años y quien retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990, acusó de "traición a la patria" a su hermano menor, el general retirado Humberto Ortega, tras cuestionar la sucesión "dictatorial" del jefe de Estado, y murió bajo arresto domiciliario e incomunicado el 30 de septiembre de 2024.

Arce, de 77 años y exasesor presidencial, fue declarado culpable en enero de estafar al Estado por cerca de 5.000 millones de dólares, según la Procuraduría.

Ruiz, de 83 años y que en 1990 se distanció del FSLN, es, junto con Arce, una de las al menos 72 personas que permanecen bajo custodia por motivos políticos en el país centroamericano.

Carrión fue desnacionalizado, exiliado y tildado de "traidor a la patria". Wheelock está alejado de la política. Núñez, Borge y ahora Tirado, fallecieron.