En colaboración con el Patronato de la Alhambra y el Generalife, la muestra se podrá ver hasta el 16 de mayo en el Instituto del Mundo Árabe (IMA) y, aunque no deja de lado sus aspectos más conocidos, como una recreación audiovisual del Patio de los Leones, es más que un intento de reproducir en la capital francesa la intrincada arquitectura de los palacios de la colina de la Sabika.

"Si uno va en visita pública a la Alhambra, obviamente quedará fascinado porque es un monumento impresionante. Pero no va a poder conocer, en una simple visita, la dinámicas internas que tiene", explicó a EFE este lunes, al presentar la muestra a la prensa, Bárbara Boloix Gallardo, profesora de la Universidad de Granada y comisaria del proyecto junto a Agnès Carayon, encargada de las colecciones y exposiciones del IMA.

La muestra, titulada precisamente 'Les secrets de l'Alhambra' ('Los secretos de la Alhambra'), se para a desarrollar aspectos que suelen pasar más desapercibidos, como la complejidad geométrica de su decoración, los poemas y versos coránicos que hacen de sus muros un testimonio de la literatura árabe o las influencias de los reinos vecinos, a pesar de las tensiones que acabarían llevando a su caída.

También que fue un escenario de grandes fiestas, como las que organizó Mohamed V para festejar el Mawlid, y de bodas reales, como rememora la exposición.

Para elaborar este viaje se apoya, por una parte, en objetos patrimoniales como piezas de arte nazarí que no solo proceden de Granada y de museos de España, sino también de otros lugares del mundo, como el Metropolitan Museum de Nueva York.

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Por la otra, grandes instalaciones audiovisuales ofrecen una experiencia inmersiva de la visita al complejo granadino y otras salas proponen ejercitar otros sentidos, como el olfato y el oído, para recrear sus jardines.

"Esta exposición invita también a disfrutar de esa Alhambra, a sentarse un momento y escuchar el sonido del agua que también está recreado con una pequeña alberca, a escuchar los sonidos de la Alhambra de noche. Para eso un artista, Cheb Runner, se ha pasado una noche entera en la Alhambra solo grabando esos sonidos que están traídos aquí", detalló Boloix Gallardo.

El complejo palaciego, que fue concebido como fortaleza defensiva y construida entre los siglos XIII y XIV por los monarcas de la dinastía nazarí, fue el centro político del último reino musulmán de la península ibérica y actualmente es uno de los monumentos más visitados de España, con unos 2,7 millones de visitantes anuales.

Explorar su interior requiere reservar entradas con unos dos meses de antelación, una prueba más de cómo esta edificación ha sabido generar una "inmensa fascinación a lo largo de la historia", como apuntó este lunes la presidenta del IMA, Anne-Claire Legendre.

"Para el Patronato de la Alhambra es un lujo siempre exportar la Alhambra al mundo. Tiene una fuerza centrípeta, es decir, atrae a muchísimo turismo y atrae también mucho interés científico y cultural, pero a la vez es una fuerza centrífuga: ella misma se exporta a sí misma y se proyecta al mundo. Ambas vertientes creemos que están presentes en la exposición", opinó la comisaria española.

Pero más allá del reclamo turístico, conocer mejor esta joya del mundo andalusí supone también, para Boloix Gallardo, "educar en el respeto hacia esa cultura en la actualidad".

"Por eso también insisto en la necesidad de esa educación patrimonial como forma de valorar a nuestros países vecinos, todo lo que aportan a nuestra cultura", reflexionó esta experta.