De acuerdo con el Gobierno peruano, cuyo país es el segundo productor mundial de cocaína, únicamente superado por Colombia, las superficies erradicadas de cocales permitieron evitar una producción potencial de unas 83,57 toneladas de cocaína.

Las cifras de este año están por debajo de los registros del 2025, cuando Perú batió su récord de eliminación de cultivos de hoja de coca al superar las 36.000 hectáreas reportada por el Gobierno.

Al 20 de noviembre de 2026, la mayor parte de las hectáreas intervenidas se encuentran en la zona centro-norte de la Amazonía peruana, en la vertiente oriental de los Andes y las llanuras amazónicas.

En la parte norte de la población de Aguaytía se acumulan 2.519 hectáreas intervenidas, mientras que en Tingo María hay 1.993 hectáreas y en Santa Lucía se contabilizan 1.135 hectáreas.

Este año, el Programa Nacional de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (Precip) ha abierto un nuevo frente en Caballococha, población cercana a la triple frontera amazónica de Perú con Brasil y Colombia, donde en apenas diez días las brigadas intervinieron en noviembre 466 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca.

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Asimismo, durante la segunda fase de las operaciones de erradicación en los cuatro ejes operacionales, iniciada el 30 de septiembre, se alcanzaron 6.114 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados, según el comunicado del Ministerio del Interior.

Hasta el momento no se ha abierto un frente de trabajo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, donde se produce aproximadamente la mitad de la cocaína que se elabora en el país, en un extenso territorio de selva montañosa, en su mayor parte, controlado por el último remanente de la organización subversiva Sendero Luminoso.

La superficie de cultivos de hoja de coca en Perú bajó por tercer año consecutivo al registrar 84.546 hectáreas en 2025, tras haber alcanzado en 2022 un récord de 95.008 hectáreas.