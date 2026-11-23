El monto representa un aumento del 11,9 % frente a los 109.000 millones de dólares previstos en el plan de negocios anterior, correspondiente al período 2026-2030.

De acuerdo con el comunicado enviado al mercado por la petrolera estatal, 113.000 millones de dólares serán destinados a proyectos en ejecución y otros 9.000 millones a iniciativas que se encuentran en fase de evaluación.

El área de exploración y producción concentrará más del 70 % de los recursos previstos, con 83.000 millones de dólares para proyectos en ejecución y otros 3.000 millones para iniciativas en evaluación.

Del presupuesto destinado a proyectos en ejecución en este segmento, la mayoría será destinado para el presal, los gigantescos yacimientos de petróleo y gas situados en aguas profundas del océano Atlántico.

Petrobras destinará otros 10.000 millones de dólares a actividades exploratorias, con el objetivo de reponer sus reservas de hidrocarburos y garantizar la continuidad de su producción.

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El presupuesto incluye la perforación de unos 50 pozos en la región conocida como Margen Ecuatorial y en otras áreas dentro y fuera del país.

El Margen Ecuatorial, la extensa franja marítima que se extiende por el litoral norte de Brasil, buena parte frente a la costa amazónica, es considerada estratégica por la petrolera debido a su potencial de hidrocarburos, pero están bajo la crítica de los ambientalistas por su proximidad a ecosistemas amazónicos.

Con las nuevas inversiones anunciadas, Petrobras prevé alcanzar y mantener una producción de 2,9 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalente durante el quinquenio, lo que supone entre 200.000 y 300.000 barriles diarios por encima de lo proyectado en el programa anterior.

La producción comercial de petróleo y gas, que incluye también el volumen de gas natural, llegará a 3,1 millones de barriles equivalentes de petróleo por día en 2027 y aumentará a 3,2 millones de barriles equivalentes diarios entre 2028 y 2031.