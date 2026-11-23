La participación de Petrobras incluye dos plantas industriales ubicadas en los estados de Goiás y Mato Grosso do Sul, con una capacidad conjunta de producción de 800 millones de litros de etanol al año, ampliable hasta 1.500 millones de litros.

Según el comunicado de la estatal, el acuerdo contempla además la participación activa de la petrolera en la gestión de Neomille y abre oportunidades de integración comercial con el Grupo Cerradinho en actividades relacionadas con el etanol, el aceite técnico de maíz, el diésel, la urea y el azufre.

La operación materializa una de las estrategias del nuevo plan de negocios de Petrobras para el quinquenio 2027-2031, anunciado este lunes, que prevé combinar la expansión de sus actividades tradicionales de petróleo y gas con inversiones en combustibles de bajas emisiones de carbono.

Con esta operación, Petrobras amplía su presencia en el mercado brasileño de biocombustibles, en línea con su estrategia de diversificación energética y de desarrollo de alternativas al petróleo.