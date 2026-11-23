La exposición 'Sandra Gamarra Heshiki. Réplica', reúne obras realizadas desde 1997 para proponer un recorrido por la producción de una de las artistas peruanas más influyentes de su generación, destacó el CEE Lima en un comunicado.

La selección explora "la apropiación y la copia mediante la pintura como recursos para interrogar las periodizaciones sobre las que se ha construido la historia del arte occidental", por lo que ha sido articulada en cinco secciones: "Precolonial", "Colonial", "Republicano", "Moderno" y "Contemporáneo", a las que se suma una sección dedicada a su obra temprana.

En ese sentido, reúne una amplia variedad de formatos y lenguajes, desde las pinturas de objetos y escenas domésticas de sus inicios, hasta la creación del LiMac (Museo de Arte Contemporáneo de Lima), en 2002, y sus posteriores reinterpretaciones de obras emblemáticas de la historia del arte peruano.

La muestra, que incluye también trabajos de gran formato y propuestas recientes, forma parte de la programación que el MALI dedica en 2026 a artistas mujeres, junto con las presentaciones monográficas de Julia Codesido, Sara Flores, Astrid Jahnsen y Olinda Silvano.

Ha sido curada por Adriano Pedrosa y Guilherme Giufrida, director artístico y curador asistente del MASP, respectivamente; y por Sharon Lerner y Florencia Portocarrero, directora y curadora invitada del MALI.

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Sandra Gamarra, quien vive y trabaja en Madrid, nació en Lima en 1972, estudió en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó en 2003 un doctorado en la Facultad de Arte de la Universidad de Cuenca (España).

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y presentado más de cuarenta muestras individuales a nivel internacional y su obra figura en colecciones de países como España, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y Perú.