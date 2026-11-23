Durante la presentación del comportamiento del sector turístico, Collado detalló que el país recibió 7.760.625 turistas por vía aérea y 2.282.851 cruceristas durante los primeros diez meses del año.

El ministro destacó que, por primera vez, República Dominicana superó los 10 millones de visitantes en octubre.

Solo en dicho mes, el país recibió 812.640 visitantes, un 17,6 % más que en el mismo mes de 2025, agregó el funcionario.

De ese total, 627.042 llegaron por vía aérea, lo que supone un crecimiento del 5,7 % respecto a octubre del año pasado, mientras que 185.598 arribaron en cruceros, un aumento del 89,3 % interanual.

Estados Unidos encabezó los mercados emisores de turistas en octubre, con el 35 % de las llegadas, seguido de Canadá y Colombia, con un 11 % cada uno, Argentina (7 %), Perú y Puerto Rico (4 %), y Reino Unido y México (3 %).

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El aeropuerto de Punta Cana concentró el 60 % de los turistas que llegaron por vía aérea, seguido del aeropuerto de Las Américas, con el 24 %, y el de Cibao, con el 11 %. Puerto Plata representó el 3 %, mientras que Samaná y La Romana registraron un 1 % cada uno.

Collado indicó que la ocupación hotelera se situó en el 61 % durante octubre y que los visitantes otorgaron una valoración de 4,5 puntos sobre cinco a su experiencia en el destino.

Asimismo, señaló que el 93 % de los turistas manifestó su intención de regresar al país y el 66 % dijo que lo recomendaría.