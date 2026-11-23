Según las últimas mediciones de la Prefectura Naval Argentina, correspondientes al domingo y difundidas este lunes, el río mantiene una tendencia creciente y, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), podría alcanzar este martes los cinco metros, nivel establecido como cota de alerta, a partir del cual las autoridades intensifican el monitoreo y activan medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones en las zonas ribereñas.

La marca de evacuación está establecida en los 5,30 metros, por lo que el nivel actual se encuentra a 39 centímetros de ese umbral.

Uno de los efectos de la crecida es el arrastre de camalotes y otros restos vegetales que se acumulan en la costa y afectan al funcionamiento de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa), ubicada en el barrio rosarino de Arroyito.

La acumulación de vegetación en las tomas de ingreso obliga a interrumpir periódicamente las tareas de captación de agua, lo que genera dificultades en el proceso de abastecimiento de la ciudad.

Ante el aumento de la velocidad de la corriente y el desplazamiento de troncos, bancos de arena y otros obstáculos, la Prefectura difundió recomendaciones para la navegación, entre ellas reducir la velocidad, evitar los desplazamientos nocturnos y utilizar chalecos salvavidas.

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El río Paraná, que nace en Brasil, atraviesa Paraguay y recorre el noreste de Argentina hasta desembocar en el Río de la Plata, registra desde hace semanas un aumento de su caudal debido a las intensas precipitaciones en distintos sectores de su cuenca, especialmente en territorio brasileño, en un contexto marcado por el fenómeno climático de El Niño.

La crecida también afecta a otras provincias del litoral argentino. Según los registros hidrométricos difundidos este lunes, el río Paraná superaba la cota de evacuación en varias localidades de Entre Ríos, mientras que en Corrientes tres localidades permanecían en nivel de alerta.

El INA y el Servicio Meteorológico Nacional prevén precipitaciones superiores a las habituales durante el trimestre noviembre-enero en el este de Chaco y Formosa, Corrientes y Misiones, en el contexto del fenómeno de El Niño.