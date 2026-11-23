"Entre los condenados a muerte a los que concedió el indulto se encontraban más de 110 asesinos de niños, más de 100 violadores que asesinaron a sus víctimas y numerosos asesinos en serie", afirmó Trump durante el acto, pese a que las conmutaciones anunciadas por Newsom todavía no han entrado en vigor y están pendientes de completar el procedimiento legal ante la Corte Suprema de California.

Durante el evento, Trump dio la palabra a varios familiares de víctimas de asesinato y otros delitos, que expresaron su rechazo a la posibilidad de que las penas de muerte de los condenados por esos crímenes sean sustituidas por cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

El mandatario ya había arremetido contra Newsom el pasado 14 de noviembre en su red social Truth Social, donde calificó la iniciativa de "desastre para la justicia en Estados Unidos" y pidió que fuera revocada.

El gobernador es uno de los principales críticos de Trump y suena como posible aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de 2028.

La decisión de Newsom llegó poco más de un mes después del intento fallido de ejecutar en Tennessee a Christa Pike, una mujer de 50 años que sobrevivió a dos dosis de inyección letal el pasado 30 de septiembre y fue trasladada a un hospital.

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El gobernador estableció una moratoria a las ejecuciones en California en marzo de 2019, poco después de asumir el cargo. El estado no ejecuta a ningún condenado desde enero de 2006.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, celebró el anuncio de Newsom el pasado 12 de noviembre y afirmó que California "se aleja de una práctica incompatible con la prohibición de la tortura y con la protección de la dignidad humana".

Durante el acto, al que asistió el fiscal general, Todd Blanche, Trump también citó casos de familiares que perdieron a padres o hijos asesinados y donó 5.000 dolares a la nieta del oficial de policía José Gil Vega, asesinado en octubre de 2016.

Estados Unidos registró 39 ejecuciones en lo que va de 2026, hasta el 19 de noviembre, en siete estados, frente a las 47 contabilizadas durante todo 2025, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).

Durante su segundo mandato, Trump ha revocado la moratoria federal a las ejecuciones que había establecido su antecesor, Joe Biden, y su Departamento de Justicia busca reactivar la pena capital en más de 40 procesos judiciales.