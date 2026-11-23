La imagen es una modificación de la conocida foto en la que Trump, con la parte derecha del rostro ensagrentada, alza el puño al aire rodeado por agentes del Servicio Secreto presidencial después de que un hombre disparara al magnate neoyorquino durante un mitin de la campaña para las presidenciales el 13 de julio de 2024.

El autor del disparo, Thomas Matthew Crooks, de veinte años de edad, alcanzó a Trump levemente en la oreja derecha y poco después fue abatido por el propio Servicio Secreto.

El documento compartido por la cuenta del presidente estadounidense en su plataforma Truth Social sustituye el rostro de Trump por el de Huang y coloca un sostén de color rojo en el puño derecho alzado al aire, en una aparente referencia a las infidelidades que admitió haber cometido el empresario tecnológico, incluida una con una mujer que la inteligencia estadounidense cree que espiaba para China.

El meme ha sido republicado por la cuenta de Trump poco más de una hora después de que el mandatario celebrara que la junta directiva de Nvidia aceptara por unanimidad el retorno de Huang.

El empresario tuvo que abandonar sus cargos de presidente y director ejecutivo el pasado 12 de noviembre a causa del escándalo, motivado especialmente por su relación con Alice Huang, ejecutiva de una empresa taiwanesa clienta de Nvidia que se cree puede ser una colaboradora de Pekín.

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La revelación que afecta al principal diseñador de chips estadounidense ha puesto el foco en la seguridad nacional, en un momento en el que el Gobierno Trump trata de coartar el acceso de China a los chips más avanzados para inteligencia artificial (IA).