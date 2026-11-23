La investigación, que fue presentada este lunes por el estatal Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización (Sepmud) y la ONG Alianza por la Solidaridad/ActionAid, identifica mecanismos como la revictimización, la negligencia, la corrupción institucional, la intimidación y el encubrimiento de los agresores, entre otros factores, que contribuyen a perpetuar la impunidad.

La autora de la investigación, Tania Quilali, explicó que "no hay un cuello de botella" o una sola institución que falle, sino que las distintas prácticas institucionales identificadas se "articulan" cuando se da un caso de violencia machista.

Quilali señaló que es necesario combatir la cultura de la impunidad y generar "contraconductas", que se manifiestan, entre otras formas, en los reclamos de activistas, ONG y familiares de las víctimas que exigen justicia, cuyas demandas amplifican los medios de comunicación.

La investigadora consideró que Bolivia precisa "un plan de prevención de la violencia", puesto que hasta ahora se ha hecho "más énfasis y recursos" en la resolución de casos y la búsqueda de justicia que en evitar situaciones de riesgo contra las mujeres.

La coordinadora país de Alianza por la Solidaridad/ActionAid, Magalí Chávez, lamentó que "las medidas de protección para las mujeres no se cumplan" y que hayan sido dictadas solamente "en el papel", sin una aplicación efectiva.

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Chávez cuestionó que los "casos resueltos" de feminicidio son aquellos en los que los agresores se declararon culpables, mientras que los que requieren una investigación están en la "impunidad".

"Es fundamental que el estudio refleje esta situación, pero que además contribuya a que se generen políticas públicas con recursos económicos para que la justicia llegue a las familias", remarcó.

El estudio plantea veedurías para los procesos judiciales por feminicidio o tentativa de feminicidio y comités conformados por mujeres y activistas que vigilen cuando un caso haya quedado detenido, además de capacitaciones a los operadores de justicia.

También recomienda a la Policía que el protocolo de recolección de pruebas no dependa de la víctima y pide al Ministerio Público que se creen fiscalías especializadas en feminicidio e "investigaciones de oficio", y a la Defensoría del Pueblo, que haga un "seguimiento y monitoreo" de cada caso.

Según la Fiscalía, en el país se registraron 75 feminicidios entre el 1 de enero y el 13 de noviembre.

El estudio estableció que desde 2013, año de la aprobación de la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, hasta 2024 se reportaron más de 1.000 casos de feminicidio, de los que el 5,7 % llegó a una sentencia.

La ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de cárcel, la pena máxima prevista en la legislación boliviana.