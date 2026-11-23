La emergencia se produjo la tarde del domingo en la parroquia de San Juan, donde las intensas precipitaciones provocaron el incremento del caudal de un canal, que terminó desbordándose y ocasionó el colapso de un puente.

Tras desplegarse un operativo de búsqueda, los servicios de emergencia (donde participaron bomberos, policías y militares, entre otros), localizaron a dos personas con vida que fueron trasladadas a un centro de salud. Horas después, se confirmó el hallazgo sin vida de la tercera persona.

Con esta víctima, las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado al menos 27 muertos y 13 heridos en Ecuador desde el pasado 29 de agosto, según los últimos datos disponibles de la Secretaría Nacional de Gestión de Riegos (SNGR) publicados este lunes.

Durante este periodo, la SNGR ha contabilizado 1.883 emergencias por las precipitaciones en las 24 provincias del país, que han dejado 71.027 personas afectadas y 39.828 damnificadas.

La lluvias también han causado daños en 27.038 viviendas de las cuales 93 quedaron destruidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La provincia con mayor número de personas afectadas y damnificadas son Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Galápagos.